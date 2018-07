São Paulo busca sequência de vitórias que não consegue há 25 rodadas

O São Paulo não vence dois jogos seguidos no Brasileirão desde os duelos válidos pela segunda e pela terceira rodada do torneio, em maio, quando derrotou Avaí e Palmeiras, ambos por 2 a 0.

+ Pratto torce para retorno de Kaká ao São Paulo: 'Um dos melhores da história'

Tentando se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Tricolor terá nesta quarta, contra o Fluminense, a oitava chance de iniciar ou manter uma sequência de vitórias no torneio, depois do 2 a 1 sobre o Atlético-PR, no último domingo.

Para o elenco, a sequência pode levar o time buscar novos objetivos no Brasileirão, como vaga na Sul-Americana. "Precisamos desta segunda vitória consecutiva, porque o campeonato já nos mostrou que com dois resultados positivos é possível subir bem na tabela", avalia o volante Petros.

Com 34 pontos, a dois da zona de rebaixamento, o São Paulo tem apenas um ponto a menos que o Fluminense. O duelo no Maracanã é visto como mais uma final para o time paulista. "Uma segunda vitória na sequencia dá um poder muito grande. Outras equipes conseguiram dar um salto grande assim e, hoje, já brigam por outro objetivo", diz o jogador. "O Fluminense, que vem de uma vitória importante (1 a 0 sobre o Avaí), vem motivado. Mas acho que não temos margem para deixar escapar jogos assim, principalmente pelo confronto direto, que é mais uma decisão."