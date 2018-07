São Paulo busca soluções para evitar tomar mais gols de contra-ataque

O elenco do São Paulo demonstra estar preocupado com as jogadas de contra-ataque de seus adversários. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time já sofreu nove gols em jogadas que iniciaram desta forma e está buscando formas de mudar essa situação o quanto antes.

Nos treinos desta semana que antecede o confronto contra o Avaí, marcado para o próximo domingo, às 16, na Ressacada, Dorival vem cobrando uma formação mais fechada e insistindo que meio campistas façam também um trabalho defensivo, retornando das jogadas de ataque com maior agilidade.

Na terça, o técnico montou linhas ofensivas e de defesas, e pediu mais força na marcação e mais precisão nos passes curtos. Um dia depois, comandou um exercício em campo reduzido onde quatro jogadores, dois para cada lado, precisavam atacar e retornar rapidamente para se defender dos contra-ataques.

"A gente tenta, mantem a posse de bola, mas alguns times ficam muito recuados, e aí eles fazem no contra-ataque", avaliou o atacante Marcos Guilherme. "A gente tenta, a bola não entra e eles conseguem fazer o gol. Estamos nos cobrando internamento porque estamos tomando muito gol. Isso não é um problema só do setor defensivo".

O zagueiro Arboleda reclamou da falta de atenção do setor defensivo. "Nós propomos o jogo, temos muita posse de bola e sempre atacamos, mas por uma pequena falta de concentração, tomamos gols ".