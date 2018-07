São Paulo cederá CT da Barra Funda para treinos de Brasil e Chile

O São Paulo vai ceder seu Centro de Treinamento, na Barra Funda, para as seleções do Brasil e do Chile, que se enfrentam no Allianz Parque na próxima terça-feira, 10. O time de Tite fará uma atividade regenerativa na tarde desta sexta, 6, depois de voltar da Bolívia.

Em volta do campo principal do CT, placas de publicidade de patrocinadores da CBF já estão posicionadas para a atividade da seleção brasileira. Em março, Tite já tinha utilizado o CT tricolor para treinar o time antes do jogo contra o Uruguai pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Os chilenos devem ter o CT do São Paulo à disposição a partir de sábado até segunda. No sábado, a seleção brasileira não treinará. No domingo, a atividade será no CT do Palmeiras e, na segunda, no gramado do Allianz Parque.

Os treinos do São Paulo, que se prepara para o duelo contra o Atlético-MG pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, não serão afetados. O time do Dorival Junior tem atividades marcadas para as manhãs de sexta a domingo, e para a tarde de segunda.