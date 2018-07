São Paulo celebra 25 anos de seu primeiro título mundial

O São Paulo celebrou nesta quarta-feira os 25 anos da conquista de seu primeiro título mundial, alcançado em Tóquio em 1992, depois de virada sobre o Barcelona. A equipe comandada por Telê Santana venceu por 2 a 1 com dois gols do atual diretor executivo de futebol do clube, Raí.

"Foi o quarto título importante conquistado pelo time de Telê em um ano e meio", noticiou o Estado, na época. "Os dois gols do São Paulo em Tóquio mostraram a eficiência de um time bem treinado. Depois da vantagem inicial dos espanhóis, que marcaram o primeiro gol, o São Paulo se encontrou em campo. O holandês Johann Cruyff, técnico do Barcelona, chorou."

Em homenagem ao time de 1992, o São Paulo lançou nesta quarta um curta-metragem sobre a conquista, trazendo depoimentos de jogadores e membros da comissão técnica da equipe vencedora.

"Era o jogo da nossa vida", relembra o ex-goleiro Zetti, à SPFC TV. "O (Toninho) Cerezo era muito motivador e o vestiário com ele era um negócio fantástico. Antes desse jogo, ele disse que eles (Barcelona) poderiam até ser melhor que nós, mas somos éramos uma família, e precisávamos jogar com amor ao São Paulo."

"Nunca vi o Telê tão alegre como vi depois da partida", relata Moraci Sant'Anna, preparador físico do clube em 1992. "Ele estava muito alegre. Agradecia e abraçava todo mundo. A alegria no vestiário não passava. No ônibus, o assédio dos torcedores japoneses foi muito grande."