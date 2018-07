São Paulo celebra a melhora da defesa no Brasileirão

Um dos responsáveis pelo feito foi o zagueiro Antônio Carlos, que chegou no clube há cerca de um mês e além de ter se tornado titular, marcou um dos gols da vitória na última partida do time. "Estamos bem na defesa, mais compactos e o time todo está ajudando. O Ganso e o Jadson, por exemplo, marcaram bastante contra o Vasco. O (técnico) Muricy também conversou muito com a equipe sobre melhorar nosso posicionamento", explicou o defensor.

Para o jogo contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, Antônio Carlos afirmou que a qualidade do ataque adversário preocupa bastante, principalmente pelo poder de criação do meia Ronaldinho Gaúcho. "Não podemos deixar ele pensar porque pode complicar muito para a gente. Temos que marcar de perto", explicou. Contra o atual campeão da Copa Libertadores, o defensor terá um novo companheiro no setor. Rodrigo Caio volta a ser recuado e vai ocupar a vaga que era de Rafael Toloi.