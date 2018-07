São Paulo celebra 'invasão' tricolor no Serra Dourada: 'Torcida dando aula'

Para o goleiro Sidão, a torcida do São Paulo vem dando aula de apoio ao time no Campeonato Brasileiro. Dona dos quatro maiores públicos do torneio no estádio do Morumbi, a equipe tricolor se viu jogando "em casa" no estádio Serra Dourada, no sábado, para a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO.

Cerca de 87% dos torcedores presentes no estádio eram são-paulinos. O público total foi de 17.697 pessoas. “Ficou legal, a torcida do São Paulo está dando uma aula, dando exemplo para as outras pelo que tem feito", afirmou o goleiro. "Passamos por momentos difíceis neste Brasileiro, mas cabeças se levantaram como liderança."

O técnico Dorival Junior também exaltou o apoio da torcida tricolor. "O torcedor do São Paulo vem dando uma grande demonstração de apoio e participação, de entrega junto com a equipe."

A vitória sobre os goianos, terceira seguida, deixou o São Paulo na 9.ª posição do torneio, com 43 pontos, a 4 de sua "meta" de 47 - quantidade ideal para o time não seja rebaixado para a Série B. O time tricolor ainda pode ser ultrapassado neste domingo pelo Atlético-PR, que tem um ponto a menos e joga contra o Cruzeiro.