Rogério Ceni revela que irá manter rodízio no elenco do São Paulo

O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o técnico Rogério Ceni tem como meta principal a disputa do Campeonato Brasileiro. Por isso, o treinador revelou a permanência do rodízio no elenco tricolor.

"Se não me engano, a partir de 20 de junho a 20 de julho, temos nove jogos, com eliminatória de Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Vou ter que fazer essa rodagem de elenco, se não teremos lesões. Acontece trauma, torção. Sara, tornozelo. Nikão, tornozelo. Para que a gente não perca lesão muscular, precisamos que a gente jogue de maneira diferente. Agora vai apertando", disse Ceni.

Leia Também https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,miranda-se-diz-honrado-por-participar-de-jogo-historico-para-garotos-do-sao-paulo,70004076329

"Vamos ter que continuar rodando a equipe. Vamos ter que fazer escolhas em determinado momento. Confesso que o Brasileiro é a direção de tudo. Se a gente desviar muito o foco, pode ser que não consigamos atingir o objetivo", completou o treinador, que aposta nos jogadores da base, como fez na partida diante do Ayacucho, pela Sul-Americana, quando a escalação inicial tinha dez atletas formados em Cotia.

O São Paulo volta a campo no sábado, às 19 horas, no Morumbi, quando terá pela frente o Ceará, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe soma 12 pontos, ao lado de Palmeiras, Atlético-MG e Botafogo, ficando atrás apenas do líder Corinthians, que soma 14.