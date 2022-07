'Precisamos voltar a ganhar o mais rápido possível', alerta Ceni sobre jejum do São Paulo

Para o técnico Rogério Ceni, os resultados do São Paulo neste primeiro turno do Brasileirão não têm refletido bem o desempenho em campo. O empate em 3 a 3 com o Goiás, no sábado, no Morumbi, foi o quinto jogo seguido do time sem vencer. A sequência ruim tem incomodado o treinador, que alertou para o desperdício de pontos na competição.

"Precisamos voltar a ganhar o mais rápido possível. Se você se descuida do Brasileiro, é difícil de você sair (da situação). Não conseguimos respirar no jogo. Não temos conseguido colocar dois gols de vantagem sobre um adversário. Não conseguimos matar os jogos e isso tem um desgaste muito grande nos finais de jogos. Precisamos definir jogos mais cedo", avaliou.

O São Paulo sofre com lesões em meio à disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O desgaste tem sido motivo de preocupação para Ceni, que ainda não sabe se contará com a volta de jogadores entregues ao departamento médico. Serão três jogos em sete dias, o que já faz o treinador coçar a cabeça.

A boa notícia é que o elenco pode ganhar mais um jogador em breve. Buscando se reforçar na janela do meio do ano, o clube está perto de anunciar o volante argentino Giuliano Galoppo, do Banfield. O Estadão apurou que o valor final da compra do volante de 23 anos é de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,5 milhões).

Com os sucessivos tropeços no Brasileirão, o São Paulo segue no meio de tabela, distante dos primeiros colocados. Com três dias para treinos, o time retorna aos gramados na quinta-feira às 20h para receber o América-MG, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.