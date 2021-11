São Paulo tem 9% de chances de rebaixamento no Brasileirão; risco de queda do Grêmio chega a 84%

Na 14ª posição, com 42 pontos, o São Paulo tem 9% de chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, após o empate com o Athletico-PR por 0 a 0, no Morumbi, na última rodada, segundo projeções do site Infobola. O time tricolor agora recebe o Sport no sábado, às 21h30, em confronto direto contra o rebaixamento e o zagueiro Miranda tratou como uma decisão.

"Difícil (empate em casa). Lamentar, pois queríamos dar alegria ao torcedor, que compareceu e apoiou até o fim. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas não temos tempo para abaixar a cabeça. Temos uma decisão contra o Sport pela frente e espero que possamos retribuir todo esse carinho com a vitória", comentou.

Leia Também Miranda lamenta novo empate do São Paulo e prevê 'decisão' contra o Sport

A Chapecoense é a primeira equipe rebaixada e restam mais três vagas. O vice-lanterna Sport, próximo adversário da equipe tricolor, tem 98% de possibilidades de queda. Depois, o time tricolor enfrenta o Grêmio, 18º colocado, que vive situação delicada, com 84% de chance de rebaixamento. O Bahia, com um jogo a menos, fecha o Z-4, com 45%.

Outros cinco times ainda correm risco de queda: Juventude (16º colocado, 27% de chance), seguido de Atlético-GO (15º, 20%), São Paulo (14º, 9%), Santos (13º, 8%), Athletico-PR (12º, 6%) e Cuiabá (11º, 3%).

O Atlético-MG se aproxima do título brasileiro, com 99% de chances, enquanto o Flamengo tem apenas 1%. Ambos já estão garantidos matematicamente na próxima Copa Libertadores. Para garantir vaga no G-4 da competição, o Palmeiras, em terceiro, tem 98% de chances, seguido de Corinthians (48%), Fortaleza (32%), Red Bull Bragantino (19%), Fluminense (3%) e Ceará (1%).

Confira as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro:

Chapecoense - 100%

Sport - 98%

Grêmio - 84%

Bahia - 45%

Juventude - 27%

Atlético-GO - 20%

São Paulo - 9%

Santos - 8%

Athletico-PR - 6%

Cuiabá - 3%