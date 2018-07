São Paulo chega a acordo e anuncia rescisão do contrato de Wesley

Wesley não é mais jogador do São Paulo. Neste sábado, clube e jogador chegaram a um acordo e encerraram o vínculo que terminaria apenas em dezembro de 2018. Assim, o meio-campista está livre para procurar um novo clube.

"O São Paulo concluiu neste sábado junto com Wesley a rescisão de contrato do jogador. Em comum acordo, as partes encerraram o vínculo válido até dezembro de 2018", oficializou o clube em comunicado publicado no seu site. "Desta forma, o atleta não integrará mais o elenco do técnico Dorival Júnior e está liberado para seguir a sua carreira em outra equipe."

Wesley chegou em março de 2015 ao clube, então comandado pelo presidente Carlos Miguel Aidar, que estava envolvido em uma "disputa particular" com o Palmeiras de Paulo Nobre. O jogador foi o segundo "chapéu" que o time deu em seu rival, após ter contratado o atacante Alan Kardec.

Mas o meio-campista pouco fez em seus mais de dois anos de São Paulo. Embora tenha disputado 83 partidas e marcado dois gols, ele sofreu com algumas contusões e jamais se firmou no time titular. Wesley chegou, inclusive, a ser muito cobrado pela torcida.

Depois de despontar no Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso, o jogador foi negociado ao Werder Bremen em 2010. Desde então, contudo, jamais teve o mesmo desempenho. Tanto sua passagem pelo futebol alemão quanto por Palmeiras e São Paulo foram discretas e contestadas. Agora, com 30 anos, tenta retomar o bom momento de sua carreira. Com apenas três jogos disputados no Campeonato Brasileiro, ele pode se transferir para outro clube da elite do futebol nacional.