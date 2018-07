São Paulo cheio de reservas enfrenta o Botafogo

Criticado nos dois últimos jogos em casa, pela Libertadores, o técnico garante que as vaias não incomodam. Mas deixou escapar um desabafo após vencer os cruzeirenses por 2 a 0, em pelo Mineirão. "No ano passado, peguei o time em 16.º e diziam que ia brigar para não cair. Chegamos à Libertadores e ninguém... Mas é assim mesmo", disse ele. "É o torcedor que decide, não vou condicionar meu trabalho pelas críticas".

Neste domingo, o treinador tem a chance de preparar o clima para o jogo decisivo da próxima quarta-feira, em que o time tricolor entrará com imensa vantagem - poderá até perder por 1 a 0 que vai às semifinais. Em relação a seus comandados, Ricardo Gomes está confiante em uma mudança de postura.

Contra o Botafogo, o São Paulo terá um time repleto de ex-titulares, que entram com a missão de provar seu valor. Destaque para Washington e Marcelinho Paraíba, que tiveram um bom início de temporada e hoje vivem fase de indefinição no clube.

Com a chegada de Fernandão, Washington perdeu espaço e outra vez será titular na equipe de suplentes que joga o Brasileiro. Contra o Flamengo, na estreia, o camisa 9 foi o autor do gol são-paulino no empate por 1 a 1, no Maracanã.

Já Marcelinho Paraíba quase foi negociado com o Goiás no acordo para trazer Fernandão. Diante do interesse do clube goiano, porém, o meia se impôs e disse que preferia continuar no clube do Morumbi.

Os volantes Léo Lima e Cléber Santana e o apoiador Jorge Wagner são outros que terão mais uma oportunidade, no Morumbi, para tentar convencer Ricardo Gomes. Antes da estreia no Brasileirão, o técnico disse que iria usar a competição para observar os jogadores que vêm sendo pouco aproveitados no elenco.