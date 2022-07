São Paulo joga 'com regulamento' para confirmar classificação na Sul-Americana contra a Católica

Com uma confortável vantagem, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi, para carimbar, sem sustos, a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. O time tricolor superou três expulsões e venceu o jogo de ida, no Chile, por 4 a 2, em uma atuação destacada pela valentia dos jogadores.

Algumas mudanças na escalação da equipe do técnico Rogério Ceni já são esperadas. Expulsos no primeiro confronto diante dos chilenos, o lateral-direito Igor Vinícius, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Jonathan Calleri cumprirão suspensão nesta quinta-feira.

Recuperado de gripe, Rafinha deve ir a campo. Ainda há possibilidade de Nikão e Talles Costa, que treinaram com o elenco nos últimos dias, poderem ficar à disposição de Ceni. Já Alisson, Arboleda, Andrés Colorado, Caio, Gabriel Sara e Luan seguem fora. Sara, inclusive, é alvo do Norwich, da Inglaterra, segundo a imprensa inglesa, em um contrato de empréstimo com opção de compra.

"Nós temos três jogadores fora e teremos um dia a mais de descanso (domingo a quinta). Parece que não, mas 24h fazem diferença na recuperação de atletas. Eu acredito que vamos com o que temos de melhor nesta quinta-feira dentro do que temos", disse o técnico Rogério Ceni depois da vitória sobre o Atlético-GO, no domingo.

A possibilidade de dar mais ritmo de jogo a alguns nomes pode ser importante já que o São Paulo tem um desafio complicado no domingo. A equipe visita o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, e terá cinco desfalques por suspensão. Os zagueiros Diego Costa e Léo, o volante Gabriel Neves, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Luciano receberam o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO, no último domingo.

A expectativa de público no Morumbi para esta quinta-feira é de mais de 40 mil torcedores. O vencedor do confronto entre São Paulo e Universidad Católica vai enfrentar Ceará ou The Strongest, da Bolívia, nas quartas de final do torneio sul-americano.

SÃO PAULO X UNIVERSIDAD CATÓLICA

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda (Luizão) e Léo; Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes e Reinaldo; Eder e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Pérez; Fuenzalido, Tapia, Zampedri e Isla; Nuñez, Savecha, Gutiérrez, Leiva; Tomás e Panot. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Morumbi.

TV - Conmebol TV.