São Paulo cobra evolução para reencontro com o Bahia na quarta-feira

Os jogadores do São Paulo saíram decepcionados do empate por 0 a 0 com o Bahia, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, mas logo terão uma nova chance de mostrarem bom futebol diante do mesmo adversário. Os times voltam a se reencontrar na quarta-feira, no mesmo estádio, pela Copa do Brasil, e o discurso dos são-paulinos é de mostrar na partida uma atuação melhor.

O elenco e o técnico Cuca apontaram que o futebol do time ficou abaixo do esperado no domingo. Por isso, querem mostrar na quarta-feira uma evolução. "Perdemos dois pontos em casa, mas temos que olhar para frente e já pensar no próximo jogo. Agora temos a Copa do Brasil, e será importante batalhar por um resultado positivo para ter alguma vantagem na volta", afirmou o atacante Nenê.

O empate no Morumbi fez o São Paulo cair para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, mas o time se mantém ao lado do Palmeiras como o único invicto da competição. Na quarta-feira a equipe estreia na Copa do Brasil nas oitavas de final e tem a responsabilidade de melhorar, para poder construir uma vantagem confortável para o encontro de volta, em Salvador, na próxima semana.

"A gente lamenta, porque poderíamos ter saído com o resultado positivo. A gente tem de pensar agora na Copa do Brasil, que é uma competição diferente, em mata-mata. Temos que fazer um resultado bom para poder decidir lá na Bahia", disse o zagueiro Bruno Alves. "Vamos descansar e pensarmos no que fizemos de bom e de ruim para na quarta-feira largamos com vantagem na Copa do Brasil", disse o goleiro Tiago Volpi.