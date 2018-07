São Paulo cobra R$ 10 por ingresso no Tobogã em clássico com o Santos

Em 13.º lugar no Campeonato Brasileiro e correndo o risco de perder mais uma posição até o fim desta 29.ª rodada, o São Paulo depende da força da torcida para brigar contra o rebaixamento. Por isso, decidiu baixar os preços dos ingressos para o clássico diante do Santos, quinta-feira da semana que vem, dia 13, no Pacaembu.

Após empatar em 1 a 1 com o Sport, em Recife, quarta-feira à noite, o São Paulo anunciou a promoção diante do Santos. Mesmo o torcedor comum vai pagar apenas R$ 10 por um ingresso no Tobogã. As entradas para as arquibancadas verde e amarela, atrás do gol de entrada do Pacaembu, saem por R$ 20. Entradas um pouco mais caras só para as áreas nobres do estádio, de R$ 40 a R$ 80. E ainda há a opção da meia-entrada.

O clássico vai acontecer no Pacaembu, com torcida única, por um acordo de cavalheiros entre as diretorias de São Paulo e Santos, que acordaram, ainda no começo do Brasileiro, que os dois clássicos entre eles aconteceriam no estádio municipal. Não há restrições para o clube tricolor jogar no Morumbi.