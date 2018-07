São Paulo cobra R$ 120 por ingresso para jogo com o Danubio

O São Paulo começou a vender nesta quinta-feira os ingressos para o jogo contra o Danubio, pela Libertadores, e o preço será mais alto. O valor inteiro das entradas para a partida contra a equipe uruguaia na próxima quarta-feira é de no mínimo R$ 120 para quem não é sócio-torcedor do clube. Os setores mais caros chegam a custar R$ 300.

A partida será a primeira do time do técnico Muricy Ramalho em casa pela Libertadores e vale para se recuperar da derrota no clássico para o Corinthians, na estreia, por 2 a 0. "Temos a chance de ter um jogo em casa logo na sequência para tentar se recuperar", disse nesta quinta-feira o zagueiro Dória.

O valor de R$ 120 é bem acima do cobrado em 2013, a participação mais recente do time na competição continental. No último jogo como mandante, em casa, contra o Atlético-MG, a diretoria fixou os preços a partir de R$ 70 para o confronto válido pelas oitavas de final. A entrada mais cara custou R$ 180 na ocasião.

Após o Danúbio, o São Paulo também jogará no Morumbi pela terceira rodada da competição, contra o San Lorenzo, no dia 18 de março. Depois, a equipe só retorna a atuar como mandante no encerramento da fase de grupos, quando recebe o Corinthians, no dia 22 de abril.