São Paulo coleciona problemas para jogo com Goiás

Nem bem digeriu o amargo empate com a Chapecoense por 1 a 1, que impediu a aproximação para o Cruzeiro, e o São Paulo já se depara com problemas para o duelo contra o Goiás nesta segunda-feira, no Morumbi. Muricy Ramalho sabe que não poderá contar com Paulo Miranda, Rafael Toloi e Kaká, que cumprirão suspensão na partida.

Além deles, o técnico ainda não sabe se terá Alexandre Pato para a partida. O atacante se recupera de um edema na coxa sofrido no jogo contra o Huachipato e não atuou nos últimos dois compromissos da equipe.

"O Pato é mais recente, mas alguns jogadores se recuperam mais rápido que outro, mas precisamos respeitar a comissão técnica e o jogador, afinal é ele quem pode dizer se está bem ou não. É difícil falar", afirmou o treinador.

A boa notícia é que Michel Bastos ficará novamente à disposição após ter cumprido suspensão contra a Chapecoense; ele deve ficar com a vaga de Kaká. No ataque, Muricy tem esperança de ponder contar com Luis Fabiano, cortado por causa de dores musculares.

"O Luis acho que não foi tão grave, mas se ele viesse para jogar poderia ocorrer dele sair e por isso optamos para ele ficar. Temos que esperar um pouco", disse.