São Paulo com novo patrocínio para o clássico

Enquanto não consegue acertar um patrocínio principal na camisa , o São Paulo aproveita para faturar em jogos específicos. A equipe vai contar com um novo patrocínio para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. A LDU do Brasil, empresa importadora de lâmpadas, vai estampar sua marca na barra traseira da camisa tricolor.

Os valores não foram revelados e o acordo vale apenas para este jogo. O São Paulo continua negociando com empresas para acertar um novo patrocínio master de camisa, espaço vago desde o fim do ano passado, quando o contrato com o banco BMG chegou ao fim.

O clássico pode valer a liderança isolada do Campeonato Paulista, atualmente, São Paulo, Corinthians e Palmeiras dividem a ponta, com 14 pontos cada. O Palmeiras joga no sábado, contra o Ituano e se não vencer, faz com que a partida que será realizada no Pacaembu passe a vale a ponta isolada da competição