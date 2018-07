São Paulo começa semana fora da zona de rebaixamento e fortalecido

O São Paulo, enfim, pôde respirar aliviado. A derrota do Coritiba para o Atlético-MG em casa, no domingo, fez o time do técnico Dorival Junior sair da zona de rebaixamento depois de seis rodadas. A semana começa também com o elenco fortalecido pela vitória incrível contra o Botafogo, no Engenhão, por 4 a 3, com três gols nos minutos finais.

"Foi uma vitória importante para a nossa virada na competição. Tenho certeza de que sairemos desta situação incômoda", afirmou Petros.

O time tricolor entrará em campo novamente na quinta-feira, quando terá confronto direto na briga para escapar da degola. O São Paulo recebe o Coritiba no Morumbi. Atualmente, os clubes somam 19 pontos, com vantagem para os são-paulinos no saldo de gols (-2 contra -7).

"A nossa equipe vai embalar. Nós pegamos três jogos complicados, contra Vasco, Grêmio e Botafogo e conseguimos mostrar poder de reação, mostrar que estamos evoluindo. Tenho certeza de que na quinta o Morumbi estará lotado novamente. Vamos embalar", afirmou Hernanes, que reestreou pelo clube contra o Botafogo, no sábado.

O discurso do Profeta foi compartilhado pelo elenco. "A nossa equipe está evoluindo cada vez mais para subir na tabela", avaliou o zagueiro Rodrigo Caio. "O Dorival começou o trabalho, e os resultados estão aparecendo. Jogamos bem contra o Grêmio e contra o Botafogo. E acredito que estamos no caminho certo", acrescentou o lateral-direito Bruno.

Depois do Coritiba na quinta-feira, o São Paulo tem outro jogo importante para se afastar da zona de rebaixamento no final de semana. A equipe tricolor enfrenta o Bahia, no domingo, às 16h, na Fonte Nova. Os baianos também somam 19 pontos.