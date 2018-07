São Paulo começa temporada com 32 jogadores no elenco

Acabaram nesta quinta-feira as férias do elenco do São Paulo. Um mês depois do fim do Campeonato Brasileiro, os jogadores tricolores se reapresentaram a Muricy Ramalho para dar início à pré-temporada. Neste primeiro momento, fazem parte do elenco 32 jogadores, sendo que dois deles - Auro e Boschilia - estão com a seleção brasileira sub-20.

O número é alto quando se leva em consideração que apenas 28 atletas poderão disputar o Campeonato Paulista e o São Paulo ainda trabalha pela contratação de um atacante de velocidade (o clube quer Dudu) e espera o fim do contrato de Wesley com o Palmeiras para anunciar o volante.

Assim, serão 34 jogadores no elenco, com dois já descartados do Paulistão e da Libertadores: o zagueiro Breno, que ainda precisa de bastante tempo para recuperar a forma física e técnica e voltar a ser um jogador de futebol, e o meia Daniel, que chegou machucado do Botafogo e será operado ainda nesta quinta-feira.