São Paulo comemora bom momento do setor defensivo no Brasileirão

O zagueiro Bruno Alves comemorou o bom momento do setor defensivo do São Paulo após a chegada do técnico Fernando Diniz. Nos últimos quatro jogos, o time sofreu apenas um gol. Foi na vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no Pacaembu. Mesmo diante do Flamengo, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o time segurou o empate sem gols no Maracanã, na estreia do treinador.

"É um modo diferente de ver o futebol e de trabalho. Parece difícil, mas são coisas simples que nos treinamentos vamos acertando. O que ele pede é que sejamos ofensivos no ataque, mas sem descuidar dos contra-ataques. E conseguimos melhorar isso nos treinamentos, assistindo aos vídeos dos treinamentos, para que a gente possa continuar evoluindo. Sabemos que é apenas no início do trabalho e temos muito a evoluir ainda", comentou o defensor.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbi, os jogadores do São Paulo e o treinador Diniz destacaram que, além da superioridade ofensiva, o time não deu espaços no setor defensivo para o Corinthians criar.

"A gente não sofreu em nenhum momento. Soubemos controlar o Corinthians com a posse de bola, evitando o contra-ataque e a bola parada. Acho que poderíamos ter saído com um placar maior, muito pelo mérito do São Paulo que soube jogar e anular Corinthians", analisou Diniz.