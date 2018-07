São Paulo comemora espírito de luta para obter empate com o Cruzeiro

SÃO PAULO - O espírito de luta e a entrega dos jogadores foram os pontos mais comemorados pelo São Paulo após o suado empate contra o Cruzeiro, neste domingo, em Uberlândia (MG), no Brasileirão. Diante da falta de opções criadas com bola rolando, o gol de cabeça de Antonio Carlos foi bastante festejado e o herói do dia agradeceu os cumprimentos.

"Fico feliz de poder ajudar. Claro que não é minha função principal, mas ainda assim tenho contribuído. Um gol dá confiança para o outro, quando vou para a área acho que vou marcar", afirmou o zagueiro, vice-artilheiro da equipe na temporada com seis gols.

Os são-paulinos também apontaram o fato de tirar pontos de um adversário que eles imaginam que brigará pelo título no fim do ano como algo importante. "Esse ponto tem que ser valorizado", disse o zagueiro. "Temos que saber que enfrentamos o campeão brasileiro, se você analisar o banco dos caras você vai ver porque é um dos favoritos", ponderou o técnico Muricy Ramalho.

Os cruzeirenses, por sua vez, deixaram o gramado revoltados com a arbitragem. A principal reclamação é que a falta marcada em Luis Fabiano que originou o empate na verdade foi causada pelo atacante. "Infelizmente em uma falta que o juiz deu, e que não existiu, a gente tomou um gol em uma falha de marcação nossa. Foi erro do juiz, mas também falha de posicionamento nossa", ponderou o zagueiro Bruno Rodrigo.

ALAN KARDEC

O atacante já avisou ao Palmeiras que irá se transferir para o rival tricolor, mas a diretoria voltou atrás e espera a assinatura do contrato para dar a negociação como concluída. "Enquanto não houver nada assinado não há negociação concluída", disse um dos responsáveis pelas negociações. A contratação é dada como certa por R$ 13,8 milhões. Alan Kardec receberá R$ 350 mil por mês.