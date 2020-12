São Paulo comemora 'não ter desfalques' pela covid-19 diante do Grêmio

O técnico Fernando Diniz recebeu uma excelente notícia na manhã desta terça-feira no São Paulo. Todos os jogadores testaram negativo para a covid-19 e estão liberados para a decisão da vaga na final da Copa do Brasil diante do Grêmio, nesta quarta, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Com muitos times sofrendo ao perder jogadores por causa da doença ao longo deste segundo semestre, o São Paulo festeja não sofrer com o problema. O clube instalou um rigoroso sistema de proteção aos atletas e vem se dando bem.

Leia Também Semifinais da Copa do Brasil valem prêmio de R$ 22 milhões aos vencedores

O lateral-esquerdo Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ida, em Porto Alegre, e será desfalque. Fernando Diniz temia perder mais opções entre os titulares e estava apreensivo com o resultado dos testes. Ficou aliviado.

"Nenhum desfalque por covid-19 na disputa por uma vaga nas finais da Copa do Brasil, nesta quarta, contra o Grêmio. Todos os testes vieram negativos", informou o clube.

Léo é o substituto imediato da lateral esquerda. Mas como Fernando Diniz costuma inovar na escalação quando tem problemas, não será estranho se ele surpreender na hora de armar o time. Foi assim diante do Atlético-MG, quando todos apostavam em Pablo na vaga de Luciano e o treinador lançou Tchê Tchê, dando um baile no rival.

O São Paulo precisa ganhar do Grêmio para avançar à final e seguir vivo na busca pelo inédito título. Vitória mínima leva a decisão aos pênaltis. Os gaúchos jogam pelo empate após vencerem por 1 a 0 no Sul. Não há critério de gols fora de casa na competição.