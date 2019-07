São Paulo comemora pausa e aguarda possível retorno de Pablo para o clássico

A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã, deixou o São Paulo em situação tranquila no Campeonato Brasileiro e também na própria agenda de compromissos no ano. A equipe só volta a campo daqui duas semanas, para enfrentar o Santos, no Morumbi, e terá a oportunidade de fazer uma nova intertemporada e ainda recuperar jogadores lesionados, como o atacante Pablo e outros jogadores, como Antony.

O time do técnico Cuca não terá compromissos na próxima semana porque o adversário, o Athletico-PR, estará em viagem. Por ser o atual campeão da Copa Sul-Americana, a equipe rubro-negra vai viajar ao Japão para enfrentar o Shonan Bellmare pela Levain Cup, novo nome da antiga Copa Suruga. Por isso, a partida na Arena da Baixada, em Curitiba, ainda não tem data para ser realizada.

A comissão técnica torce para ter um time com menos desfalques para o próximo compromisso. A principal torcida é pela recuperação de Pablo. O atacante lesionou o tornozelo na partida contra o Palmeiras, no dia 13. A previsão inicial era o jogador se recuperar em cerca de um mês, estimativa que pode se concretizar a tempo do compromisso com o Santos.

Bora rever os gols de Fluminense 1x2 São Paulo pelas lentes da #SPFCtv? Comenta aí, Reinaldo! pic.twitter.com/fkMZFoZLc9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2019

Para Cuca, o importante é ter tempo para trabalhar nas próximas semanas. Ao contrário de times envolvidos em competições como Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, o São Paulo poderá se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. "Tenho certeza que no Morumbi o torcedor vai fazer uma festa, porque estamos trabalhando firme para deixar nosso torcedor feliz", disse Reinaldo sobre o jogo contra o Santos.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não esconde a expectativa de se aproximar dos líderes da classificação nas próximas rodadas. "A gente está melhorando. Não quero passar a responsabilidade de 'agora vamos lutar pelo título', porque o São Paulo sempre vai lutar pelo título. Mas tem de ratificar, ter regularidade e manter a regularidade. Se mantivermos isso, temos boas chances de lá na frente chegar em primeiro", afirmou Cuca.