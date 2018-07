São Paulo completa primeira parte da viagem ao Chile

O elenco do São Paulo já está no Chile para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), diante do Huachipato. Após quase quatro horas de viagem, a delegação desembarcou em Santiago no final da noite de segunda-feira.

A comissão técnica do São Paulo optou por realizar uma viagem escalonada para o confronto. Assim, os jogadores dormiram na capital chilena e viajarão para Concepción, a base da equipe para o duelo com o Huachipato, que será disputada em Talcahuano, apenas no início da tarde desta terça-feira, após o almoço.

Ainda nesta terça-feira, Muricy vai comandar um trabalho de reconhecimento do gramado do Estádio CAP, local do confronto de quarta-feira. Como venceu o duelo de ida por 1 0, no Morumbi, o São Paulo precisa de um empate no Chile para se garantir na próxima fase da Copa Sul-Americana.

Porém, Muricy terá vários desfalques para o confronto com o Huachipato. São eles: Souza e Kaká (na seleção brasileira), Ademilson (na seleção brasileira olímpica), Maicon (pancada nas costas), Rodrigo Caio (lesão no joelho esquerdo), Rafael Toloi (estiramento na coxa esquerda) e Luis Fabiano (suspenso). Paulo Miranda e Paulo Henrique Ganso, que cumpriram suspensão automática diante do Atlético-MG, e Alvaro Pereira, que estava na seleção uruguaia, reforçam o time nesta quarta-feira.