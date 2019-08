São Paulo confia em regularização de Juanfran para pegar o Ceará

Para o lateral-direito Juanfran ficar à disposição do técnico Cuca para o jogo contra o Ceará, o São Paulo precisa regularizar a situação do espanhol até esta sexta-feira. O clube acredita que o nome do jogador será publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta tarde.

A confiança é tanta que Juanfran tem treinado como titular da lateral-direita nos últimos dias. Caso aconteça algum imprevisto e ele não seja regularizado a tempo, Igor Vinícius permanecerá na posição.

Juanfran foi anunciado como reforço do São Paulo há duas semanas, no último dia 3, e chegou à capital paulista após quatro dias. Como é espanhol, o jogador teve de ir à Polícia Federal para dar entrada no visto de trabalho do Brasil.

Enquanto aguarda a regularização de Juanfran, Cuca já sabe que poderá contar com Daniel Alves. Ele foi anunciado no dia 1º de agosto e teve o nome publicado no BID na última quarta-feira.

A ideia de Cuca é utilizar Daniel Alves no meio de campo e Juanfran na lateral-direita. O elenco tem mais dois dias de treinos antes da partida contra o Ceará, que será realizada no domingo, às 16h, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.