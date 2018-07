São Paulo confia em retrospectos para bater Danubio no Morumbi

Se depender do retrospecto, o São Paulo está tranquilo para a tarefa de enfrentar o Danubio, no Morumbi, nesta quarta-feira, e conseguir a reação na Copa Libertadores depois de perder para o Corinthians na estreia. O Tricolor ostenta longos tabus tanto nos confrontos contra uruguaios como em estreias em casa pela competição continental.

O São Paulo se orgulha de ser o clube brasileiro com mais participações na Libertadores (é a 17ª) e de ter mais títulos, junto com o também tricampeão Santos. Além disso, costuma se dar muito bem quando joga pela primeira vez em casa pela competição. Nas 16 ocasiões anteriores, foram 14 vitórias.

A única derrota para o Atlético-MG, em 1978, por 2 a 1, e houve um empate com o Independiente Medellín, em 2009, em 1 a 1. A diretoria aposta na presença na torcida, considerado um dos principais aliados do time, para poder reverter a estreia negativa e perpetuar o bom retrospecto. "Estou muito ansioso. Jogar pela Libertado é algo que todo mundo sonha. Amanhã (nesta quarta-feira) será sensacional, porque a torcida vai estar com a gente", comentou o atacante Alexandre Pato.

Em confrontos contra uruguaios pela Libertadores, o São Paulo não perde desde 1982, quando levou de 1 a 0 do Peñarol, no Morumbi. Desde então, foram seis confrontos e em todos o Tricolor levou a melhor. Ao todo, foram 28 jogos entre o clube e times uruguaios, com 17 vitórias, sete derrotas e quatro empates.