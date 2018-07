São Paulo confirma 4 desfalques contra o Fluminense

O técnico Paulo César Carpegiani terá quatro desfalques para a partida contra o vice líder Fluminense, domingo, na Arena Barueri. Nesta quinta-feira, a comissão técnica confirmou que Dagoberto, Ricardo Oliveira, Rodrigo Souto e Fernandinho não terão condições de entrar em campo no final de semana.

Ainda lesionados, os quatro atletas ficarão em tratamento no REFFIS. Dagoberto apresenta uma contratura muscular na coxa esquerda, enquanto seu companheiro de ataque, Ricardo Oliveira, se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo. Rodrigo Souto sofre com dores nas costas e Fernandinho, na perna direita.

Sem esses titulares, Carpegiani treinou com Fernandão e Lucas Gaúcho no ataque, e Cleber Santana e Jorge Wagner no meio-campo. O São Paulo deverá entrar em campo escalado com: Rogério Ceni, Jean, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Carlinhos, Cleber Santana, Jorge Wagner e Lucas; Lucas Gaúcho e Fernandão.

Em compensação, o treinador poderá contar com os retornos do lateral-direito Ilsinho, recuperado de uma contratura muscular na coxa direita. Wellington também poderá ser relacionado. Ele já treina com o restante do grupo, após ficar parado por cinco meses, por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo.