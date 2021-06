São Paulo confirma a contratação de Formiga até o fim de 2022

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que Formiga está de volta ao clube após 21 anos. A jogadora assinou contrato para atuar novamente com a camisa são-paulina até o fim de 2022, após deixar o Paris Saint-Germain, da França.

A primeira passagem de Formiga pelo Morumbi foi na década de 1990. Ao todo foram 20 jogos pelo clube, com 19 vitórias e um empate, marcando sete gols. Ela foi campeã Paulista (1997 e 1999) e Brasileira (1997).

Formiga deve chegar ao clube para se apresentar logo após a Data Fifa, que acontece entre os dias 7 e 15 de junho, para disputar partidas preparatórias contra Rússia e Canadá, na Espanha.

Quem é

Aos 43 anos, Formiga é uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino mundial. O apelido surgiu por ser rápida e se multiplicar em campo. Ela começou a jogar futebol quando era criança nas ruas de Salvador, na Bahia, onde nasceu. Depois de ser vista em campo, jogando ao lado de meninos, com 12 anos, foi chamada para fazer parte do Euroexport Bahia. Rapidamente veio parar na cidade de São Paulo e chegou ao clube.

Na seleção chegou aos 16 anos, quando recebeu sua primeira convocação e nunca mais deixou de vestir a camisa amarelinha, tornando-se a atleta, entre homens e mulheres, com mais jogos pelo Brasil.

Representando o País, disputou seis Olimpíadas (1996, 2000, 2004, 2008, 20012 e 2016) e sete Copas do Mundo (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019), além de ter conquistado duas medalhas olímpicas de prata (2004 e 2008), um vice-campeonato na Copa (2007) e três ouros em Pan-Americanos.