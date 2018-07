São Paulo confirma a contratação do zagueiro equatoriano Arboleda

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Robert Arboleda. O jogador que estava no Universidad Católica, de Quito, assinou contrato até 2020 com o clube e já deve integrar o grupo no treino desta terça, no CT da Barra Funda. O outro reforço da equipe, o meia Jonathan Gómez, também vai treinar.

Os dois foram ao Morumbi no domingo e assistiram ao empate da equipe com o Fluminense por 1 a 1. Além da dupla, o São Paulo deve anunciar nos próximos dias o volante Petros, que estava no Betis, da Espanha. Quanto à estreia dos novos jogadores, vai depender de como a documentação de cada um será agilizada. Como são transferências internacionais, o processo é mais demorado.

Aos 25 anos, Arboleda chega para suprir as saídas de Maicon, que foi para o Galatasaray, da Turquia, e de Lucão, que pediu para ser negociado. Ele vem sendo convocado para a seleção equatoriana, mas tem no currículo apenas equipes modestas. Além de ser rápido na defesa, o atleta costuma ser bom quando vai ao ataque nas jogadas de bola parada.

"Hoje também finalizamos os últimos trâmites do Arboleda, que assinou contrato e é jogador do SPFC", afirmou Leco, em sua conta pessoal no Twitter. Ele confirmou ainda a prorrogação do vínculo do lateral-esquerdo Junior Tavares até 2021. O atleta estava na mira do Ajax, da Holanda, mas não chegou nenhuma proposta oficial para ele.