São Paulo confirma acerto com lateral Bruno, do Fluminense

O São Paulo acertou a contratação de seu segundo reforço para a temporada 2015. Depois do lateral-esquerdo Carlinhos, o lateral-direito Bruno, também do Fluminense, assinou um vínculo de dois anos. O anúncio foi confirmado pelo presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no Morumbi. "Acertamos com o Bruno, o Rubens Moreno (diretor de futebol) já me confirmou. Já está na fase dos exames médicos", declarou o presidente do São Paulo.

Bruno será apresentado no início da pré-temporada, dia 8 de janeiro, no Centro de Treinamento da Barra Funda. Aos 29 anos, o jogador chega como mais uma tentativa para solucionar o setor direito, carente desde 2007, com a saída de Ilsinho. Em 2014, a lateral teve o Auro, considerado inexperiente pelo técnico Muricy Ramalho, e o volante Hudson, improvisado. Luis Ricardo, contratado da Portuguesa, não agradou.

Bruno chega com três anos de "atraso". No fim de 2011, o São Paulo se interessou pelo jogador, que havia feito bom campeonato pelo Figueirense, mas acabou acertando com o Fluminense, onde conquistou os títulos carioca e brasileiro em 2012.