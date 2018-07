São Paulo confirma acerto com técnico Paulo Autuori

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo enfim confirmou nesta quinta-feira a contratação de Paulo Autuori. O acerto com o treinador já era esperado desde o fim de semana, quando o treinador indicou sua saída do Vasco, confirmada oficialmente somente na terça-feira pelos dirigentes cariocas.

"Campeão Mundial e da Libertadores, Paulo Autuori é o novo técnico do São Paulo", anunciou o clube, em seu perfil no Twitter. O técnico será apresentado à imprensa ainda nesta quinta, às 15 horas, no CT da Barra Funda. O clube ainda não revelou os detalhes da negociação e do contrato.

O acerto só não havia acontecido antes porque Autuori se negara a conversar com o clube tricolor enquanto tivesse vínculo empregatício com o Vasco. O feriado estadual da Revolução Constitucionalista na última terça também atrapalhou os planos dos dirigentes, já que o presidente Juvenal Juvêncio e o diretor de futebol Adalberto Baptista viajaram para descansar. Nesta quarta as partes chegaram a um acordo, oficializado nesta quinta.

Paulo Autuori era o candidato único a assumir a vaga deixada por Ney Franco e a diretoria nunca chegou a procurar Muricy Ramalho, preferido da torcida e que teve seu nome mais uma vez gritado após a derrota para o Bahia, na noite de quarta.

Ele já havia sido procurado outras duas vezes e declinou do convite por estar no Al Raayan, do Catar. O primeiro indício de que o acerto poderia ocorrer foi dado quando ele, ainda dirigindo o Vasco, disse que não se sentia confortável para negar uma terceira aproximação.

Autuori volta ao time quase oito anos depois das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes de 2005. Na ocasião, ele havia assumido a equipe já formada por Emerson Leão durante a competição sul-americana. Autuori manteve a regularidade do São Paulo naquele mata-mata e faturou o troféu, levantado por Rogério Ceni, único jogador remanescente daquele grupo.

No fim do ano, o treinador voltou a levar a equipe a um título, desta vez sobre o Liverpool, da Inglaterra, na final do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. Ao todo, ele obteve 25 vitórias, 11 empates e 17 derrotas à frente do São Paulo. Depois da conquista, Autuori se transferiu para o Japão, onde foi comandar o Kashima Antlers.

De volta ao time, o técnico terá como primeira missão resgatar a confiança do elenco para tentar reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Corinthians, no Morumbi. A segunda partida será disputada na próxima quarta, no Pacaembu.