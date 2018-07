São Paulo confirma amistoso com Flamengo no dia 29 de junho

UBERLÂNDIA - A paralisação no Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações fez com que os clubes se movimentassem e participassem de amistosos como parte da intertemporada. Foi isso que São Paulo e Flamengo fizeram ao anunciarem um amistoso entre as equipes para o próximo dia 29, como parte das festividades pelos 125 da cidade de Uberlândia.

O amistoso está marcado para as 19 horas e acontecerá no Parque do Sábia, na cidade do interior mineiro. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, recebeu o diretor executivo de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, e Gilberto Ratto, gerente de marketing do São Paulo, para darem detalhes do amistoso.

"Minas Gerais é o segundo estado em número de sócios torcedores são-paulinos. O São Paulo agradece o convite da prefeitura de Uberlândia, que nos dá uma grande oportunidade para recompensarmos esses tricolores mineiros", disse Gilberto Ratto. "Institucionalmente, é uma oportunidade de levarmos o Flamengo aos seus torcedores mais distantes", comentou Pelaipe.

O amistoso será importante para as duas equipes. O São Paulo terá mais uma chance para testar a formação que deve enfrentar o Corinthians, dia 3 de julho, no Morumbi, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Já no Flamengo será a estreia do técnico Mano Menezes, contratado recentemente para o lugar de Jorginho.