São Paulo confirma contratação do meia-atacante Valdívia

O meia-atacante Valdívia foi confirmado na tarde desta quarta-feira como o sexto reforço do São Paulo para 2018. O atleta assinou contrato de um ano e jogará emprestado pelo Internacional, que detém seus direitos econômicos.

O jogador já treina no CT da Barra Funda e deve acompanhar o elenco do time no jogo contra o Bragantino, na noite desta quarta, no Morumbi, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Em 2017, Valdívia jogou pelo Atlético-MG em 31 partidas e marcou dois gols.

Pedido de Dorival Junior, Valdívia interessou ao clube tricolor por atuar pelas pontas e com velocidade. Disputará espaço no meio-campo com Nenê, Cueva e Shaylon. Ele chega à equipe depois de Jean, Diego Souza, Anderson Martins, Tréllez e Nenê.

Para a diretoria tricolor, o elenco já está suficientemente reforçado, depois de saídas de peças importantes como Lucas Pratto e Hernanes. Desta forma, o meia-atacante deve ser a última peça a chegar ao Morumbi neste início de ano.

Para anunciar o atleta, o São Paulo brincou no Twitter, fazendo mistério com a chegada do atleta, que aparece de costas olhando para uma foto do estádio do Morumbi. Havia expectativa de que o jogador pudesse ter sido anunciado já há dois dias.