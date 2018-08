São Paulo confirma contratação do meia Everton Felipe, do Sport

O meia Everton Felipe é o novo reforço do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. O jogador de 21 anos, que estava no Sport e também era pretendido pelo Flamengo, chega por empréstimo até o fim de 2019. Em contrapartida, o atacante Morato será emprestado ao Sport.

+ 'Trio de ouro' do São Paulo ganha reforços em arrancada à liderança

+ Podcast do São Paulo FC: semana livre vem na hora certa para o líder

Ele será mais uma opção de velocidade no ataque e também pode ser um eventual substituto de Nenê no meio de campo. Ele é o terceiro reforço contratado pelos paulistas nesta janela de transferências. Antes, o lateral Bruno Peres e o meia Joao Rojas fecharam com o clube.

Everton Felipe fez seis jogos pelo Sport no Campeonato Brasileiro e não completou o sétimo exatamente para poder ser negociado. O jogador demonstrou vontade de atuar pelo São Paulo, onde vai reencontrar Diego Souza, com quem jogou no time pernambuco.

O São Paulo vai pagar R$ 3 milhões pelo empréstimo do jogador. Durante o período, o clube poderá exercer o direito de compra. Nesse caso, o São Paulo terá de desembolsar mais R$ 3 milhões para ficar com 40% dos direitos do jogador. Neste caso, o Sport ainda ficará com 5% dos direitos do atleta - outros 25% pertencem ao próprio jogador e mais 30% ao Banco BMG, antigo parceiro do clube pernambucano. Os salários do jogador serão pagos pelo São Paulo.

Morato, que sofreu uma série de lesões e não estava sendo utilizado pelo técnico Diego Aguirre, precisa de ritmo de jogo e, por isso, aceitou ser envolvido na negociação.

Coincidentemente, Sport e São Paulo jogam no próximo domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. O São Paulo é o líder, com 35 pontos, já o Sport é o 12º, com 20.