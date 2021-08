São Paulo confirma contratação do volante uruguaio Gabriel Neves

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira mais um reforço. Trata-se de Gabriel Neves. O volante uruguaio de 24 anos assinou um vínculo válido até 31 de dezembro de 2022, com opção de renovação até 31 de dezembro de 2025.

"Diferentes idiomas. Uma só paixão", escreveu o São Paulo em suas redes para fazer o anúncio da contratação. O clube publicou um vídeo em que o uruguaio fala as suas primeiras palavras como jogador tricolor. O conteúdo exalta os jogadores sul-americanos que fazem e já fizeram parte do elenco tricolor.

"Todo mundo conhece a tradição do futebol sul-americano. Para nós, o futebol é paixão, é alegria, raça e coração. Temos orgulho de quem somos e de onde viemos. E sabemos, acima de tudo, respeitar a nossa história. Mas quando nos unimos nos tornamos defensores de uma só camisa: a vermelha, branca e preta. Aqui, somos todo São Paulo. E eu cheguei para ser mais um tricolor na história", disse Gabriel Neves no vídeo.

Destaque do Nacional, do Uruguai, nas últimas temporadas e com uma convocação para a seleção, o jogador chegou ao Brasil nesta segunda-feira, foi aprovado nos exames médicos e já conheceu o CT da Barra Funda.

Gabriel Neves chega para dar sequência à extensa tradição uruguaia no Morumbi. Ele será o 18º atleta desta nacionalidade a defender o São Paulo, juntando-se a nomes históricos como Diego Lugano, Darío Pereyra, Pedro Rocha e Pablo Forlán. "Houve interesse do clube no começo do ano e, desde então, todas as pessoas do São Paulo me trataram muito bem, foram muito respeitosas. É um clube grande, com muita tradição, me lembro de ver as partidas da Copa Libertadores. É uma honra poder concretizar a minha chegada, sei do histórico de atletas do meu país aqui e espero ajudar", disse o reforço ao site oficial do clube.

CARREIRA

Natural de Maldonado, no Uruguai, Gabriel Neves iniciou a sua trajetória nas categorias de base do Nacional. No período de formação, que também contou com convocações para as seleções de base, o jogador disputou mais de 100 jogos antes de receber a primeira oportunidade no time principal, em 2018.

Pelo Nacional, Gabriel conquistou diversos títulos e se tornou uma das grandes figuras da equipe, que faturou as taças do Torneio Apertura (2018), do Torneio Intermediário (2018 e 2020), da Supercopa Uruguaia (2019), do Torneio Clausura (2019) e do Campeonato Uruguaio (2019).

As atuações da jovem revelação pelo clube renderam, em 2020, um chamado do técnico Óscar Tabárez para defender a seleção uruguaia diante de Colômbia (quando fez a sua estreia) e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.