São Paulo confirma contratação do zagueiro Lúcio

"O Lúcio é um sonho antigo do São Paulo. Em julho chegamos muito perto de contratá-lo, mas acabou não sendo possível. Felizmente desta vez deu tudo certo e ele chega para agregar muita qualidade, experiência e liderança ao nosso grupo", explicou o diretor de futebol do clube, Adalberto Baptista, principal responsável pelas negociações, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Assim, Lúcio volta ao Brasil após 12 anos no futebol europeu. Revelado pelo Inter, ele foi inicialmente para a Alemanha, onde defendeu Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Depois, seguiu para a Itália, passando por Inter de Milão e Juventus. Também foi o zagueiro titular da seleção brasileira nas três últimas edições da Copa do Mundo (2002, 2006 e 2010).

Pentacampeão mundial com o Brasil em 2002, Lúcio viveu sua melhor fase na Inter de Milão, entre 2009 e 2012, quando conquistou inúmeros títulos, incluindo o Campeonato Italiano, a Copa da Itália, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial. Mas, depois, teve uma passagem frustrante pela Juventus, onde chegou em julho e disputou apenas quatro partidas.

Pensando em voltar ao Brasil, para ficar mais perto da seleção brasileira e poder disputar a Copa de 2014, Lúcio acertou sua rescisão contratual com a Juventus na segunda-feira. Assim, ficou com o caminho livre para assinar agora com o São Paulo.