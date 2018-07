São Paulo confirma desfalques de Marlos e Souto

Com uma lesão na panturrilha direita, Rodrigo Souto já havia desfalcado o São Paulo no clássico com o Palmeiras. Marlos, por sua vez, sentiu uma leve contratura muscular na coxa esquerda durante o jogo e precisou ser substituído. A expectativa inicial era de que ele retornasse contra o Guarani, mas acabou sendo vetado neste sábado.

"Eles ainda estão sentindo algumas dores. Tínhamos esperanças de que o Marlos pudesse jogar, mas ele acabou sentindo dores", explicou José Sanchez.

Sem os dois jogadores, e ainda com os desfalques de Miranda, lesionado, Cicinho e Richarlyson, suspensos, o mais provável é que Fernandinho ganhe uma vaga no ataque. O substituto de Rodrigo Souto, no entanto, ainda não foi definido.