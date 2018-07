São Paulo confirma estreia de Kaká contra o Goiás

O São Paulo trabalhou nos bastidores e conseguiu antecipar a estreia de Kaká para este domingo contra o Goiás. O clube entrou em acordo com o Orlando City para que o jogador possa entrar em campo já no Serra Dourada e agora a decisão fica a critério apenas de Muricy Ramalho.

"Está liberado sim, conversamos com o dono do Orlando e acertamos isso. O Kaká está liberado e fará sua estreia em Goiânia", confirmou o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro.

No acordo entre São Paulo e Orlando, ficou definido que a renda líquida da primeira partida do meia no Morumbi será entregue à equipe da Flórida; o temor era que um resultado adverso contra o Goiás com Kaká em campo diminuísse o impacto de sua volta ao Morumbi e, dessa forma, afetasse a bilheteria.

O clube paulista, no entanto, conseguiu convencer o empresário Flávio Augusto da Silva de que nem mesmo um tropeço seria capaz de afastar o público do jogo contra o Criciúma, marcado para às 18h30 do dia 2 de agosto. A expectativa da diretoria é que o Morumbi receba os 63 mil espectadores que o estádio comporta.

"Ele entendeu que isso não seria um problema e que não existe chance da torcida não comparecer. Entendemos o lado dele, mas o público jamais deixaria de prestigiar o Kaká na sua volta ao Morumbi", emendou Ataíde.

Contratado pelo Orlando City junto ao Milan, Kaká foi repassado ao São Paulo por empréstimo até o fim do ano, e depois ruma para os Estados Unidos. A temporada 2015 da Major League Soccer começa em março.