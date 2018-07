São Paulo confirma estreia de Luís Fabiano no Morumbi

A esperada reestreia de Luís Fabiano no São Paulo será no Morumbi em 27 de abril. Nesta segunda-feira, técnicos do clube realizaram uma inspeção no gramado e avaliaram que o estádio terá condições de receber o jogo contra o Goiás, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, apesar da realização de vários shows no local nas últimas semanas.

Empolgado e ansioso, Luís Fabiano espera jogar com o Morumbi lotado. "Essa foi a melhor notícia que eu poderia receber. A minha ansiedade já era grande em estrear pelo São Paulo, sabendo que será no Morumbi, que espero estar lotado, deixa essa expectativa ainda maior", afirmou, ao site oficial do São Paulo.

Luís Fabiano está em fase final de tratamento de uma lesão no joelho e já faz trabalhos em campo acompanhado pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki. O técnico Paulo César Carpegiani esperava utilizar o atacante em Goiânia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas se resignou com a situação.

"Gostaria de contar com o Luis Fabiano, mas acho muito difícil no dia 20. Estamos à espera da palavra do departamento médico. Apesar da vontade do jogador, sabemos que existem algumas dificuldades. A preparação de um atacante é diferente dos outros", comentou.

