São Paulo confirma estreia de Wesley como titular no sábado

O técnico interino do São Paulo, Milton Cruz, definiu a escalação do time que joga neste sábado pelo Campeonato Paulista com a confirmação da estreia de Wesley. O volante ex-Palmeiras será titular contra o Red Bull Brasil, no Morumbi, pelas quartas de final, em esquema tático diferente. A equipe deve usar o 4-5-1 para tentar a vitória e confirmar vaga na semifinal do Estadual.

O time vai ser escalado com três volantes. Wesley vai atuar mais avançado entre eles, com Souza e Denilson mais recuados. Michel Bastos e Ganso foram posicionados mais à frente e abertos pelas laterais. Alexandre Pato será o único atacante do time. Com o lateral-direito Bruno suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Hudson foi improvisado na posição.

O São Paulo deve iniciar o jogo com: Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Lucão e Reinaldo; Denilson, Souza, Wesley, Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato. No coletivo contra os reservas, a equipe demonstrou boa movimentação no meio-campo e Milton Cruz pediu várias vezes para Ganso se aproximar de Alexandre Pato para criar as jogadas. Ao fim do treino, os jogadores bateram pênaltis, para se precaver de uma possível disputa para o desempate no confronto.

Para a segunda fase da competição, o São Paulo fez três trocas entre os 28 jogadores que estão inscritos no Campeonato Paulista. Saíram o volante Maicon, negociado com o Grêmio, o atacante Ademilson, que foi para o Yokohama Marinos, e o atacante Alan Kardec, submetido a uma cirurgia no joelho direito - só volta a jogar em outubro. O clube inscreveu além de Wesley, o zagueiro Antônio Carlos e o atacante João Paulo, da base.