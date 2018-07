São Paulo confirma estreia de Wesley para as quartas do Paulista

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira a data de estreia do volante Wesley pelo time. O jogador ex-Palmeiras vai entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Tricolor nas quartas de final do Campeonato Paulista. Red Bull, Mogi Mirim e Ituano estão na briga pela vaga para ser adversário da equipe do Morumbi no encontro.

Wesley deixou o Palmeiras no fim de fevereiro e dias depois foi apresentado pelo São Paulo. O contrato é válido até 2018 e o volante ainda não pode estrear por não ter sido inscrito a tempo de disputar as fases de grupos da Libertadores e do Estadual. "Eu já estava trabalhando firme com o grupo. Mas, agora com a classificação concretizada matematicamente, sei quando ficarei à disposição do treinador", disse Wesley em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Mesmo a péssima rodada de quarta-feira, quando perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, bastou para garantir a classificação do São Paulo para as quartas de final. O clube não pode mais ser alcançado pelos adversários por ter nove pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o Mogi Mirim, e vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias. São oito contra quatro, restando três rodadas para o fim.

O volante tem treinado com o grupo desde o começo de mês e espera o término da primeira fase do Paulista para reabertura das inscrições de jogadores e assim, entrar na lista dos 28 atletas relacionados para o torneio. "Felizmente fui muito bem recebido aqui. Todos me acolheram bem e, sem dúvida, isso facilitou a minha adaptação. Já conhecia alguns jogadores, que me ajudaram bastante também", comentou o jogador.

Já classificado para a próxima fase, o São Paulo precisa de apenas mais um empate para confirmar a primeira colocação. Isso rende a vantagem de atuar como mandante nas quartas de final. O time recebe no domingo o Linense, no Morumbi, pela 13ª rodada da competição.