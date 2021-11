São Paulo confirma fratura, e Luciano fica fora nas próximas rodadas do Brasileiro

Apesar do clima leve, após vencer o Palmeiras, por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisará digerir uma nova notícia ruim. O atacante Luciano, autor de um dos gols contra o arquirrival, sofreu uma fratura no punho esquerdo. A cirurgia para correção será realizada neste sábado.

Com isso o atacante, que se lesionou no lance do gol diante do Palmeiras, desfalcará o São Paulo nas últimas rodadas do time no Campeonato Brasileiro. O clube optou por não definir uma data de retorno do atleta aos gramados. Luciano iniciará a recuperação no centro de reabilitação já na próxima semana.

"Por ser uma fratura totalmente articular, não há como ele jogar com uma proteção. Seria muito arriscado. Qualquer queda que ele tenha e que eventualmente cause um novo desvio resultaria em uma sequela em todo o punho, com limitação de movimento e muitas vezes até com necessidade de novos procedimentos cirúrgicos. Seria um quadro complicado, diferente de uma fratura que não é articular, por isso a necessidade cirúrgica neste momento", disse o médico do clube, Tadeu Moreno.

Para o confronto diante do Athletico, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, o técnico Rogério Ceni deverá promover a entrada de Calleri, suspenso no clássico, no setor ofensivo, com a ausência de Luciano. Eder está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Um provável São Paulo para enfrentar o Athletico tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara; Calleri, Luciano e Rigoni.

Com 41 pontos, o São Paulo está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, cinco pontos do Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. A distância para o descenso faz o São Paulo pensar novamente na Copa Sul-Americana.