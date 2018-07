São Paulo confirma ida de Juan para o Santos e de Cleber Santana para o Avaí

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou nesta sexta-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Juan para o Santos até o fim desta temporada. Sem vaga no time do Morumbi após a chega de Cortez (Henrique Miranda vinha ocupando o banco de reservas), ele irá para o lugar do contundido Léo, com titular na equipe santista.

Outro que teve sua situação definida é a de Cleber Santana. Após disputar o Brasileirão pelo Atlético-PR no ano passado, o jogador será novamente emprestado, agora para o Avaí até o final do ano.

Além dos dois veteranos, o São Paulo também resolveu emprestar mais dois novatos. O atacante Henrique, eleito o melhor jogador Sub-20 da última temporada, irá para o Granada, da Espanha, até o fim do ano. O volante Juninho deverá ficar até o final de 2012 no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.