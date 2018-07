São Paulo confirma jogo- treino para se ambientar ao Pacaembu

O São Paulo transferiu o local da atividade do time nesta terça-feira. Em vez do CT da Barra Funda, a equipe vai ao Pacaembu para fazer um jogo-treino contra o Boa Esporte, equipe mineira recém-rebaixada à Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio já para ambientar o elenco ao gramado do local, que receberá as primeiras partidas do clube neste temporada.

O gramado do Morumbi passa por reforma e ainda não tem prazo confirmado para ficar pronto. Por isso, a diretoria escolheu o Pacaembu como casa do São Paulo durante esse período. O time deve jogar no estádio pelo menos no dia 10 de fevereiro, quando recebe o Universidad Cesar Vallejo, do Peru, pelo confronto de volta da pré-Libertadores. As equipes se encontram primeiramente no dia 3, em Trujillo.

O encontro com o time mineiro será o último desde da equipe antes da estreia oficial na temporada. No sábado o São Paulo joga em Campinas contra o Red Bull Brasil, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Edgardo Bauza deve escalar o São Paulo com: Denis, Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos e Centurión; Alan Kardec.

Até a estreia no Estadual a diretoria pretende anunciar mais um reforço. O argentino Jonathan Calleri deve chegar por empréstimo de seis meses. O atacante defendeu o Boca Juniors nas duas últimas temporadas e foi comprado recentemente por cerca de R$ 48 milhões por um grupo de empresários. Os agentes vão colocá-lo em algum clube italiano no meio do ano.