São Paulo confirma lesões de Antonio Carlos e Alan Kardec

Antonio Carlos está fora da partida contra o Bragantino nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Exames de imagem detectaram que o zagueiro do São Paulo está com um pequeno estiramento na panturrilha esquerda e ele só volta a campo no dia 20, contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

A panturrilha tem se mostrado um problema recente para o defensor, que voltou ao time no último domingo contra o Vitória após desfalcar o São Paulo contra Goiás, Bragantino e Criciúma por sentir dores no mesmo local. Como está suspenso no Brasileiro, ele já desfalcaria a equipe no fim de semana contra o Palmeiras.

Alan Kardec, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e tem chances de estar de volta no fim de semana. Como já defendeu o Palmeiras na Copa do Brasil, ele não teria condições de entrar em campo contra o Bragantino. O atacante sofreu a lesão pouco antes da marcar seu gol contra o Vitória.

Já Alvaro Pereira passará por um exame específico para avaliar a concussão sofrida no jogo contra o Criciúma, no Morumbi. Ele foi vetado contra o Vitória por não ter apresentado resultados satisfatórios e deu lugar a Reinaldo. A recusa em sair do jogo contra os catarinenses repercutiu mal e os médicos do clube endureceram para que o uruguaio não tenha nenhum problema.