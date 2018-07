São Paulo confirma liberação de Juan e Cleber Santana

As transferências de Juan e Cleber Santana, que já eram dadas como certas nos últimos dias, foram oficializadas apenas nesta sexta-feira. O lateral-esquerdo, que perdeu espaço depois da chegada de Cortez, vai ficar emprestado ao Santos até o fim da temporada. Na Vila Belmiro ele deve ser titular, uma vez que Léo passou recentemente por cirurgia.

Já Cleber Santana e Juninho voltaram ao São Paulo após empréstimo e permaneceram para serem observados. Mas nenhum dos dois agradou ao técnico Emerson Leão. O meia, que jogou o Brasileirão do ano passado pelo Atlético-PR vai voltar para o sul do País, agora para defender o Avaí.

Cleber Santana não volta ao mais ao Morumbi, uma vez que foi emprestado até o fim do ano, quando também se encerra seu vínculo com o São Paulo. Já Juninho, que teve recentemente seu contrato renovado até 2014, foi novamente emprestado para o Los Angeles Galaxy, clube que defendeu nas duas últimas temporadas. Ele fica nos EUA ate o fim do ano.