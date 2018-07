São Paulo confirma Luis Fabiano fora contra o Ituano

SÃO PAULO - Foi dizimada neste sábado a dúvida quanto ao aproveitamento do atacante Luis Fabiano pelo São Paulo na partida de domingo, às 18h30, contra o Ituano, no Novelli Júnior. O jogador nem viajará com o elenco para Itu e, assim, vai desfalcar a equipe pela terceira partida seguida no Campeonato Paulista.

Com um edema na coxa esquerda, Luis Fabiano já ficou de fora das partidas contra Mirassol e Catanduvense e a expectativa do técnico Emerson Leão é que ele esteja à disposição para pegar o Mogi Mirim, no próximo fim de semana.

Além de Luis Fabiano, o treinador também não vai poder contar com Osvaldo, que sente dores no adutor da perna esquerda, e Edson Silva, que reclama da região posterior da coxa direita. Os desfalques vêm em má hora, uma vez que Luiz Eduardo e Ademilson, que poderiam ganhar espaço, estão com a seleção sub-20.

A boa notícia é que o volante Fabrício, recuperado de uma contratura muscular na panturrilha direita, foi relacionado pela segunda vez desde que chegou ao clube e pode inclusive começar jogando diante do Ituano.

Confira a lista de relacionados por Emerson Leão para o jogo:

Goleiros: Denis e Léo;

Zagueiros: Rhodolfo, Paulo Miranda e João Filipe;

Laterais: Cortez, Piris e Henrique Miranda;

Meio-campistas: Jadson, Fabrício, Casemiro, Denilson, Cícero, Rodrigo Caio e Maicon;

Atacantes: Lucas, Willian José, Rafinha, Fernandinho;