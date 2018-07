São Paulo confirma Luis Fabiano fora de jogo com Flamengo

SÃO PAULO - Ainda não será diante do Flamengo que Luis Fabiano voltará ao São Paulo. O atacante segue em tratamento de uma lombalgia e foi descartado pela comissão técnica do duelo deste domingo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado no Estádio Mané Garrincha.

Sem Luis Fabiano, artilheiro do São Paulo na temporada com 17 gols, o técnico Paulo Autuori não deve alterar a dupla de ataque do time, que deverá ser formada mais uma vez por Aloísio e Osvaldo. Em compensação, o lateral-direito Douglas retorna após cumprir suspensão automática na partida diante do Atlético Paranaense, em que teve a sua vaga ocupada pelo argentino Clemente Rodríguez.

Neste sábado, Paulo Autuori comandou um treinamento técnico em campo reduzido, dividindo o elenco em três times, trabalhando posse de bola, movimentação e tabelas rápidas. Depois, os jogadores treinaram finalização a gol.

A atividade contou com a participação do zagueiro Antonio Carlos, recém-contratado pelo clube. Ele, porém, não teve seu contrato regularizado e ficará fora do duelo com o Flamengo, assim como o também zagueiro Paulo Miranda, que treinou com o fisioterapeuta Betinho e tem sua volta ao São Paulo cada vez mais próxima.