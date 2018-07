São Paulo confirma que pré-temporada será em Cotia

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou nesta quarta-feira que toda a pré-temporada do elenco profissional em 2012 será realizada no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia, onde treinam e moram os jogadores das suas equipes de base. No mesmo local estarão os times sub-15 e sub-20. A ideia da diretoria é promover uma integração entre os jogadores de diversas categorias.

A pré-temporada do time profissional do São Paulo em Cotia vai começar no dia 4 de janeiro e seguir ali até 18 de janeiro. Ao mesmo tempo o sub-15 vai estar se preparando para a Copa Votorantim e o sub-20 estará envolvido com a Copa São Paulo. Os menores poderão acompanhar os treinos dos profissionais.

Com a ida do elenco profissional para Cotia pela primeira vez - antes, foram realizados apenas treinos pontuais - o clube vai aproveitar para inaugurar o hotel do CFA, com 75 apartamentos. Os profissionais ficarão ali e a base seguirá no alojamento.

"Temos no CFA o que há de melhor para uma preparação digna. Além de tudo, no CFA eles terão a tranquilidade suficiente para descansar e trabalhar, o que se faz necessário nesta época. Ainda teremos muita integração entre as categorias, o que não tenho a menor dúvida que será de grande valia", ressaltou o diretor de futebol, Adalberto Baptista.