São Paulo confirma que um jogador e um funcionário estão contaminados com covid-19

O São Paulo informou nesta segunda-feira que realizou testes de covid-19 em 90 pessoas na última semana e um jogador e um funcionário foram diagnosticados com a doença. Após os exames e mudanças no CT da Barra Funda para seguir o protocolo sanitário, o clube confirma que está preparado para retomar as atividades.

Ainda de acordo com o clube, os exames feitos também diagnosticaram que outros três atletas e um funcionário contraíram o coronavírus durante a quarentena, mas ficaram assintomáticos e já estão recuperados. Os testes foram realizados no Hospital Albert Einstein em duas etapas. A primeira com coleta de sangue para sorologia e a segunda retirando uma amostra de secreção da garganta e do nariz.

A partir desta terça-feira, o São Paulo vai começar a realizar testes clínicos, físicos e fisiológicos no elenco de forma individualizada para começar o processo de readaptação. Os jogadores serão divididos em dois grupos para seguir uma rotina de atividades até o próximo sábado.

Seguindo o protocolo de retomada gradual aos treinos do Campeonato Paulista, todos os funcionários vão usar equipamentos de proteção. O departamento de futebol também criou procedimentos preventivos para as áreas de convivência e os jogadores devem chegar ao local já uniformizados.

Com as atividades paralisadas deste o dia 14 de março, após a vitória sobre o Santos, o São Paulo retoma os treinos a partir do dia 1º de julho.